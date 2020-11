Une pharmacie collecte les masques pour le recyclage

On les voit partout dans notre environnement : sur les trottoirs, dans les buissons, dans les rivières et les fleuves. Je parle bien des masques bleus, les masques chirurgicaux. Dans le département, une seule pharmacie propose de les collecter : la pharmacie de l'Etoile à Joué-lès-Tours (41 Avenue de Bordeaux, JOUÉ-LÈS-TOURS, 02 47 28 36 06).

Les masques sont ensuite envoyés au recyclage dans une usine à Chatellerault, dans la jeune start-up Plaxtil.



Hervé de La Bardonnie, pharmacien titulaire à la pharmacie de l'Etoile.

La pharmacie de l'Etoile reçoit en majorité des masques d'entreprises des alentours, comme celle de Khalida Oussadit, infirmière puéricultrice aux soins hospitaliers à domicile (HAD) du Val de Loire. Elle est aussi membre de l'association zéro déchet.



Khalida Oussadit, infirmière puéricultrice aux soins hospitaliers à domicile (HAD) du Val de Loire, dépose régulièrement à la pharmacie de l'étoile, les masques utilisés dans son entreprise.​

Ces masques sont devenus de véritables enjeux environnementaux et à la pharmacie, comme chez Plaxtil, les demandes augmentent !

D'ailleurs Plaxtil indique que, " pour l’instant, nous ne pouvons pas répondre aux demandes très nombreuses des particuliers. De même, nous ne pouvons pas non plus traiter les innombrables demandes d’élèves, étudiants, professeurs qui individuellement souhaitent des solutions pour leur classe ou leur établissement scolaire. Pour eux, nous organiserons des FaceBook Live pour pouvoir échanger sur ces sujets."

