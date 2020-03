Une plateforme régionnale dédiée aux produits frais

> Dommage collatéral du coronavirus, la vente de produits frais et locaux en forte baisse ! Mettant en péril plusieurs producteurs du centre val de loire. La région réagit, détail dans ce journal.



>Dans cette édition, on se demandera comment vous vous occupez dans ce temps de confinement. Vous entendrez le témoignage d'une adhérente du GEM en Avant 41, le groupe d'entraide mutuelle, qui a l'habitude de se retrouver très souvent.



>Le beau temps se maintient aujourd'hui en Indre et Loire. Il fait toujours aussi froid ce matin.