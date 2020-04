Une prière œcuménique pour tous les chrétiens d'Auvergne ce mardi midi

Dans ce contexte très particulier du confinement, l'ensemble des communautés chrétiennes de la province d'Auvergne est invité à s'unir dans la prière. L'objectif étant de répondre aux multiples appels nationaux et internationaux à vivre des temps de prière. "Nous avons oeuvré pour vivre cette prière localement de manière plus concrète" précise Rémi Bruant, délégué diocésain à l'œcuménisme du diocèse de Clermont. Et de souligner que "Tous ont reçu positivement cet appel à se réunir avec une proposition qui convienne à tous".

Une trame partagée sur internet

Cette proposition de prière se traduit par une trame à retrouver sur le site internet du diocèse de Clermont ou de l'Eglise Protestante Unie Clermont Auvergne. Ainsi chacun des membres de la communauté chrétienne peut y prendre part depuis son domicile. "Libre à chacun de se l'approprier selon ses sensibilités et ses traditions" précise Sébastien Gingembre, pasteur de l'Eglise Protestante Unie Clermont Auvergne.

Une prière pour ceux qui souffrent du contexte actuel

Ce temps est l'occasion de prier pour les personnes fragilisées par le confinement lié au coronavirus. "On pense aux malades, à leurs proches, aux soignants" indique le pasteur Sébastien Gingembre. Mais aussi "aux autorités et à tous ceux qui vivent difficilement cette période" ajoute Rémi Bruant. "A chacun aussi de penser aux situations qu'il a en tête et pour lesquelles il aurait envie de prier" conclu Sébastien Gingembre.

Rendez-vous est donc donné à 12h ce mardi 7 avril pour ce temps de prière œcuménique auvergnat.