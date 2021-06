Une proposition positive pour les jeunes

Cette proposition s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui sont entre l’âge du départ du foyer de leurs parents et l’âge de l’autonomie. Nous constatons qu’ils sont particulièrement en demande de formation pour se structurer, comprendre le monde qui les entoure et prendre leur place dans la société. C’est l’âge charnière des grandes décisions qui engagent toute la vie : des études et un métier, des amours et… un amour pour toujours, des amitiés, des choix religieux, politiques, bref, des engagement personnels et non plus familiaux.

On appelle aussi ces jeunes la "génération Z". C’est la génération née entre 1990 et 2010 qui a toujours grandi avec le numérique et les écrans. Elle est arrivée après la fin des grandes idéologies du XXe siècle au moment du constat de la perte d’influence de l’Église. Ces enfants, puis ces jeunes, ont évolué dans un monde où l’implicite chrétien a disparu et où les injonctions d’épanouissement personnel ou d’émancipation tiennent maintenant lieu d’idéal.

Les jeunes catholiques sont comme tous ceux de leur génération : ils aiment évidemment faire la fête ! Mais ces jeunes prennent aussi leur vie au sérieux. Ils sont conscients que le mythe progressiste a fait long feu. Ils vivent leur foi avec profondeur, loin des flottements des années postconciliaires. Beaucoup s’interrogent : s’il y a une Vérité, où est-elle et comment faire pour la suivre ?

Pour eux, les AFC lancent les AFC jeunes pour se former sur l’amour, le couple et la famille, l’écologie et la consommation responsable ou l’engagement concret dans la société, ici et maintenant. Mais aussi pour se rencontrer entre jeunes et échanger en profondeur sur leurs choix de vie.

Cette proposition à la carte sera lancée par le week-end du 27-29 août à Notre-Dame du Laus puis, pour ceux qui nous rejoignent, des soirées-rencontres tout au long de l’année avec par exemple Hubert Motte : jeune créateur de l’entreprise éco responsable "La vie est belt" ; Arthur et Blandine de Lassus, des cadres devenus maraîchers bio ; Marie Gabrielle et Emmanuel Ménager, les fondateurs du forum Wahou, Jean-Benoit Harel, le jeune lanceur d’alerte de "Pour la Messe", etc.