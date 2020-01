Une quête nationale pour aider à la recherche contre la lèpre

La lèpre, cette maladie infectieuse qui touche la peau, les nerfs, les membres et même les yeux est toujours présente dans plus de 150 pays du monde. En France, pendant trois jours, une quête nationale est organisée pour collecter des fonds notamment à destination de la recherche médicale. Les explications du professeur Francis Chaise, chirurgien et directeur du programme lèpre à l’ordre de Malte.