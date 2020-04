Une relance pour le tourisme?

>Le tourisme en Centre Val de Loire, quand et à quelles conditions va t il pouvoir repartir ? L’état, la région et les acteurs ont fait le point. Le secteur lui compte déjà 1 milliard d’euros de perte depuis le début de l'épidémie.



>A Tours, l'association Ensembl'or poursuit ses actions en période de confinement. Elle propose de faire les courses de personnes vulnérables et isolées.



>Un ciel d'éclaircies ce matin, mais la situation va se gâter dans l'après midi. Beaucoup d'instabilités et des orages prévu en début de soirée.