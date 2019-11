Une rencontre "homosexualité et vie chrétienne" ce soir à Cournon

L'équipe de partage « accueillir les personnes concernées par l’homosexualité » du diocèse de Moulins a été fondée par Annick et Guy Montoux. Ce couple chrétien, parent d'un fils homosexuel, a vaincu normalement après avoir appris l'orientation sexuelle de leur fils en 2004. "Nous l'avons accepté tout de suite tel qu'il était, en lui disant surtout qu'on l'aimait" souligne Annick Montoux. Mais suite aux manifestations contre le Mariage pour tous, ils ont senti un rejet de la part des autres paroissiens.

"Nous nous sommes sentis malmenés, méprisés" aujoute Annick Montoux. Et de mettre en avant l'impossibilité de dialoguer et de trouver une écoute sur le sujet à l'époque. Lors de certains dîners lorsque le sujet du mariage pour tous arrivait sur la table "il fallait déjà oser dire que nous étions parents d'un enfants homosexuel" raconte Annick Montoux. "Malheureusement on a utilisé le mot 'mariage' alors que si nous avions utilisés le terme 'union civil' cela aurait calmé le débat" ajoute-t-elle.

L'homosexualité au sein de l'église, encore un tabou ?

Annick Montoux l'affirme, l'homosexualité est encore tabou au sein de l'église. "Mais on avance. Et on remercie d'ailleurs notre évêque Monseigneur Laurent Percerou de nous laisser oeuvrer en ce sens" précise Annick Montoux. Et d'ajouter qu'aujourd'hui "il y a encore un gros travail à faire, notamment en terme de formation des paroissiens, des prêtres sur le sujet".

L'objectif de ces rencontres proposés par l'équipe de partage d'Annick et Guy Montoux, essayer de faire comprendre qu'une personne homosexuelle peut être un chrétien comme tout le monde. "A l'image du Christ qui est allé à la rencontre du percepteur, de la samaritaine" conclut Annick Montoux.

La rencontre - débat « homosexualité et vie chrétienne » c'est lundi 18 novembre à 20h30 l'église Notre-Dame du Lac à Cournon.