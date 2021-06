Une sélection européenne de livres et de podcasts pour l’été

L’été arrive ; et nos rendez-vous quinzomadaires vont s’arrêter quelques semaines, le temps d’un repos bien mérité. Pourtant, je ne voulais pas vous laisser deux mois sans Europe ! Aussi, si jamais entre un polar suédois et le troisième tome de 365 jours, ce thriller érotique polonais que vous avez découvert grâce à Netflix, vous avez envie de vous plonger dans l’actualité européenne, je vous conseille deux livres à emmener avec vous en vacances. Le premier c’est bien sûr "La grande illusion", le journal que Michel Barnier a tenu tout au long des négociations du Brexit et dans lequel il offre quelques réflexions fondamentales sur ce qui fait l’unité de l’Europe. Mon autre conseil, c’est un auteur : c’est le politologue bulgare Ivan Krastev qui possède une pensée très originale. Dans son dernier ouvrage, il livre une analyse brillante de la montée de l’illibéralisme en Europe et donne à penser cette autre Europe qu’on connait mal : l’Europe centrale et orientale.

Une récente étude de l’Institut Jean-Jaurès et de l’INA rappelait que l’actualité européenne représentait moins de 4% du temps des JT télévisé. Heureusement donc qu’il n’y a pas que les JT pour s’informer sur l’actualité des 27 ! Tout d’abord, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts de cette chronique sur le site de RCF. J’en profite pour tirer mon chapeau à cette station qui programme régulièrement des émissions consacrées aux enjeux européens. Pour suivre l’actualité européenne au quotidien, le média de référence francophone c’est bien sûr Euractiv, qui est présent dans quasiment tous les Etats membres de l’UE.

Pour découvrir une Europe centrale et orientale que nous connaissons mal, je vous recommande vivement de suivre les différentes productions du tout jeune think-tank Eurocréative, qui vise justement à renforcer les liens entre la France et cette "autre Europe". Sur les questions de géopolitique européenne, allez faire un tour sur le site Bruxelles2.

Si vous souhaitez recevoir un condensé d’actu dans votre boite mail, abonnez-vous aux newsletters de What’s up EU et de Eurotopics. Cette dernière vous offre quotidiennement une revue de presse des 27 sur l’actualité européenne. Enfin, pour un podcast qui décrypte l’actualité européenne, branchez-vous sur Trait d’Union.