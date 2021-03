Une semaine de cinéma

C’est ce que on attend d’ailleurs chaque année des César : c’est qu’on y parle de films, de passion du métier, de rencontres, d’histoires, d’émotions ! Pour moi c’est ça le cinéma. Et puis je viens y voir avant tout les hommes et les femmes qui le font, qui écrivent, qui tournent, qui jouent. Et j’ai une grande admiration pour leur travail quand ils parviennent à nous faire rêver, réfléchir ou grandir.

Dans cette longue nuit que le cinéma traverse depuis un an, cette soirée ennuyeuse et gênante a clairement raté son but ! Et on en oublierait presque les quelques-uns qui ont brillé et nous ont rappelé que le cinéma, c’est avant tout une lumière qui s’allume dans l’obscurité.

Il y a eu Laure Calamy, meilleure actrice à l’émotion débordante, avec ses souvenirs de jeune provinciale d’Orléans découvrant le film "La Vie est belle" de Franck Capra. Puis le meilleur acteur, Sami Bouajila, qui a rendu un hommage digne et émouvant à son père et à son grand-père, migrants clandestins entre la Tunisie et la Libye des années 1940 ; et puis Fathia Youssouf, la toute jeune meilleur espoir féminin de 14 ans, pour son rôle dans "Mignonnes", de Maïmouna Doucouré, qui s’est tout simplement dite "honorée" et "reconnaissante" avec une si grande sobriété qu’elle est parue la plus respectable de toute la soirée.

Heureusement, la semaine est très riche et très variée sur le petit écran. De quoi effectivement nous réconcilier avec le 7ème art ! Avec pour commencer ce soir, "Les chatouilles", d’Andréa Bescond, à ne rater sous aucun prétexte ! Vous pourrez voir "La part des anges", de Ken Loach qui passe à la même heure sur Arte en replay. Demain, "Floride", de Philippe Leguay, avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain ; vendredi, pour les couche-tard "Le salaire de la peur", de Clouzot, à 23h25. Samedi, repos ou "Mignonnes" à voir en VOD sur toutes les plateformes. Dimanche, la comédie "En liberté", de Pierre Salvadori, ou "Mal de pierres", de Nicole Garcia. Lundi, "La flèche brisée", de Delmer Daves, ou "Le samouraï", de Jean Pierre Melville ; et mardi, "L'ombre de Staline", d’Agniezka Holland.

Un préféré parmi ceux-là : "La flèche brisée" de Delmer Daves. C’est un réalisateur mal-aimé en France, qui a pourtant signé de très grands westerns comme "3h10 pour Yuma" ou "La Colline des Potences" avec Gary Cooper.

"La Flèche brisée" est reconnu comme un des premiers westerns pro-indiens, même s’il n’est absolument pas manichéen. Il dépeint au contraire le combat pour la paix du capitaine Jeffords joué par James Stewart, et du chef apache Cochise, tous les deux des hommes d’honneur et de valeurs. Le film est sorti en 1950, il est un peu daté avec son côté Technicolor et ces indiens joués par des acteurs blancs. Mais on l’oublie vite tant le film est généreux, honnête, sincère. Et tant son propos, subversif pour l’époque, nous touche encore aujourd’hui. Avec un dernier plan sublime sur le visage dévasté de James Stewart.

Chronique réalisée en partenariat avec SIGNIS Cinéma.