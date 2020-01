Une semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Un peu d’histoire

C’est Paul Wattson un prêtre épiscopalien qui lance l’idée en 1908. Il propose une "octave" de prière entre le 18 janvier (qui était à l’époque la fête de la Chaire de Pierre à Rome) et le 25 janvier (la fête de la conversion de saint Paul). Au milieu des années 1930, un prêtre lyonnais l’abbé Paul Couturier, donne un nouvel élan à ce qui devient "la semaine de prière pour l’unité des chrétiens". Elle devient plus internationale et plus œcuménique. Un des versets bibliques les plus emblématiques de ce mouvement est tiré de l’Évangile selon saint Jean au chapitre 17. "Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé".



Qu’est ce qui est prévu pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens cette année ?

Cette année, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens a été préparée par les Eglises chrétiennes de Malte et Gozo avec un comité international composé de représentants du Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et de la Commission "Foi et Constitution" du Conseil œcuménique des Églises.

Ils ont choisi un thème tiré du chapitre 28 des actes des apôtres : "Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire". C’est un passage qui raconte le naufrage de Saint Paul à Malte et l’hospitalité dont il a bénéficié en débarquant. Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet évènement à l’origine de la foi chrétienne sur l’île.



Les chrétiens de toutes les confessions vont célébrer ensemble cette semaine

Chaque jour de la semaine, une réflexion biblique est proposée sur différents thèmes comme la Réconciliation, la Confiance, l’Hospitalité, la Conversion ou encore la Générosité… Les paroisses catholiques, protestantes et orthodoxes ont aussi à leur disposition une célébration œcuménique type, la même pour les chrétiens du monde entier. Elle contient tout ce que les chrétiens ont en commun : des lectures bibliques, le Credo, le Notre Père et une prière universelle consacrée. Un passage dit : "Dieu très bon, guéris les souvenirs douloureux du passé qui ont blessé nos Églises et continuent de nous tenir séparés… donne-nous la Réconciliation".