Une semaine sainte écologique

Hasard (ou pas) du calendrier, la loi Climat arrive à l’Assemblée nationale pendant la semaine sainte. Dimanche, jour de la fête des rameaux, dans les marches pour le climat, plusieurs associations chrétiennes étaient mobilisées. Les croyants étaient même invités à manifester avec leurs branches d’olivier à la main pour marquer cette coïncidence de date. Une manière de signifier que la planète, notre maison commune est la création de Dieu.

"On peut prendre la crise écologique au sens de jugement. Quand on n'appelle plus des fermes des fermes mais des exploitations, on voit qu'on est dans une question d'être et de rapport au monde", estime le théologien Martin Kopp, le président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. "Aujourd'hui on assiste à une théologie relationnelle qui comprend que tout est lié", poursuit-il.