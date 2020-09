Une tribune contre les actes de haine envers les croyants

Le grand rabbin émérite Richard Wertenschlag a signé cette tribune, aux côtés par exemple de l'administrateur apostolique du diocèse de Lyon Michel Dubost, du recteur de la grande mosquée de Lyon Kamel Kabtane ou du pasteur Ben Harding. "Lyon a-t-elle basculé dans l'enfer des haines", s'interrogent-ils ?

Incendies de mosquées, tags antisémites, ou sur les façades de librairies chrétiennes : les méfaits ont augmenté cet été. Les responsables religieux invitent au respect de chacun : "Les croyants ne sont pas des citoyens supérieurs ou inférieurs aux autres, qui mériteraient des traitements différenciés. Mais ils sont une partie de la France, qui n'a certainement pas à rougir des apports successifs de ses membres, de génération en génération, à la collectivité nationale. Ils ne doivent pas bénéficier de privilèges... mais ils ne doivent pas, non plus, être traités comme des « citoyens négligeables »."

Ils rappellent également la tradition de fraternité qui anime les différentes communautés religieuses de Lyon. "Dans notre métropole de Lyon, nous avons déjà une longue habitude de concertation et, surtout, de relations d'amitié entre responsables religieux juifs, chrétiens et musulmans. Cette ville a été pionnière dans les domaines de l'œcuménisme, de l'amitié judéo-chrétienne et de la solidarité avec les migrants musulmans. Nous réaffirmons solennellement notre détermination à continuer à œuvrer ensemble au Bien Commun."