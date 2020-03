Une visite virtuelle du Vatican pour garder le moral pendant le confinement

Comment garder notre bonne humeur et rester ouvert au monde malgré la gravité de l'épidémie de coronavirus et le confinement ? Étienne Pépin déniche pour nous de bonnes idées qui nous aident à garder le moral. Comme l'a dit le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne : "Dieu ne nous laissera pas tomber, et nous ne devons pas nous laisser tomber."



Visiter les musées du Vatican depuis sa maison

Parcourir le monde et ses merveilles sans sortir de chez soi, à l'heure d'internet c'est possible ! Destination l'Italie, où le Vatican ouvre (virtuellement) ses portes. La chapelle Sixtine, les musées Pio-Clementino, Chiaramonti et Braccio Nuovo, les quatre chambres de Raphaël du palais du Vatican, ou encore la chapelle Nicoline et la salle des Clairs-Obscurs... Autant de merveilles à voir sur internet.

Les musées du Vatican vous proposent sept visites virtuelles gratuites. Le cybervisiteur peut explorer chacun de ces lieux en se déplaçant dans toutes les directions et en se concentrant sur les plus petits détails des œuvres reproduites en haute définition.

Par ailleurs, chaque jour, le compte Instagram des musées du Vatican propose des détails sur les chefs-d'œuvre du Vatican accompagnés de courtes légendes qui permettent de comprendre l'histoire et la signification de nombreuses pièces.