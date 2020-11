D’une certaine manière, il y a d’un côté l’Europe au sens géographique du terme, continent de dix millions de kilomètres carrés et pointe avancée dans l’Atlantique. Mais il y a aussi l’Europe politique, et là il faut plutôt parler de l’Union européenne.

Ls mots construit sur un, l’unité, sont porteurs politiquement. Et cette "union européenne" a même son abréviation "UE" que connaissent bien les cruciverbistes. L’Union européenne est aujourd’hui définie comme une union politico-économique constituée de vingt-sept États européens en s’étendant sur quatre millions deux cent mille kilomètres carrés avec environ quatre cent quarante-trois millions d’habitants, cette UE représente la troisième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et la Chine.

Raconter l’histoire de l’Union européenne serait écrire un véritable dictionnaire qui nous ferait remonter à la suite de la Seconde Guerre mondiale avec alors la volonté de consolider la paix, avec dès mars 1948 le traité de Bruxelles prévoyant une Union. Le mot est déjà prononcé, une Union occidentale, instituant une collaboration en matière économique, sociale et culturelle.

Et dans le même temps le principe d’une Europe unie, encore cet adjectif, est proposée sous l’impulsion de la France et de l’Allemagne de l’Ouest. En fait, à partir du latin unio est apparu en 1255 le mot français union, désignant en réalité d’abord l’unité de Dieu en trois personnes, puis le mot a pris un sens plus large. Furetière en donnera ainsi en 1690 une définition, concrète, assortie d’un bel exemple : "Union : la jonction, l’assemblage de deux choses. La plus étroite union est celle de l’âme et du corps". La définition suivante est d’ailleurs toute aussi belle.

"Union se dit aussi de la concorde, de la paix qui est dans une société, entre des personnes." Et Furetière d’ajouter ce très bel exemple : "C’est une belle chose, que de voir une grande union entre mary et une femme". Et puis "l’Église prie pour l’union des Princes chrétiens". En somme, c’était déjà un peu suggérer la création de l’Europe…

Définition du mot union dans les mots croisés : "assurance mutuelle" ou "pari mutuel". Assez juste !