Urban Loop : le transport du futur arrive à Nancy

"Cela fonctionne sans batterie, pour que ce soit écologique et c'est alimenté par le rail, pour que ce soit robuste et non dangereux".

Jean-Philippe Mangeot



C’est une véritable innovation dans le secteur des mobilités. Initié en 2017, le projet Urban Loop a vu le jour à Nancy, fruit du travail d’étudiants ingénieurs à l’Université de Lorraine. Ce système inédit de mobilité douce permet aux usagers de se déplacer en milieu urbain au sein de capsules évoluant sur des rails interconnectés. Un mode de transport peu énergivore. L’équipe du projet Urban Loop espère mettre en service une boucle expérimentale à Nancy d’ici à 2025. On en parle avec Jean-Philippe Mangeot, directeur du projet.