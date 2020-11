"Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les ..." (Lc 14,15-24)

"Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie"



Méditation de l'évangile (Lc 14, 15-24) par le père Philippe Verrier et Hélène Abdallah



Chant final: "Plonge moi dans ta riviere damour" par Raynold Boudreau