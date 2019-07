Vacances: quelques conseils avant de prendre la route

Premier week-end de grands départs pour les juilletistes et cela s’annonce compliqué sur les grands axes routiers, dès cet après-midi à la sortie de la région parisienne et puis demain en direction du Sud de la France et des régions du littoral. Bison Futé a classé la journée orange au niveau national et même rouge en Île-de-France. Des températures élevées et sûrement un peu d’énervement.



Avant de prendre la route, il convient de vérifier que son véhicule est apte à rouler en sécurité. Avez-vous quelques recommandations ?

"Il faut avant tout vérifier que l’on a à bord son triangle de signalisation et son gilet jaune. Il faut vérifier l’état mécanique de la voiture, ainsi que le gonflage des pneus. Et puis il faut vérifier l’état du bonhomme et partir reposé. Les Français ont une grosse dette de sommeil, malheureusement, au moment des vacances. On part fatigué, et c’est assez dangereux, aussi il faut partir en bon état de marche" explique Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière.



Une fois sur la route, quelles sont les recommandations à suivre pour que le voyage se déroule dans les meilleures conditions ?

"Avant de partir, ce qui est indispensable, c’est de s’attacher, en particulier pour les sièges enfants. Il faut que tout à bord soit arrimé. Il faut bien comprendre qu’un chien de 15 kilos, s’il n’est pas attaché, en cas de freinage violent, voit son poids se multiplier et il peut devenir un poids qui vous tue. Ensuite, il y a un premier conseil, c’est de respecter les limitations de vitesse, se méfier de l’effet accordéon. Il faut vraiment être très attentif aux distances de sécurité. C’est fondamental. Et le troisième point, c’est de faire des pauses très régulièrement, et quand tout le monde conduit, de se passer le volant" ajoute-t-il.



Une étude plus récente montre que de plus en plus de Français téléphonent et envoient des SMS en conduisant. Ce qui multiplie les risques d’accidents. Quel message voulez-vous leur faire passer ?

"Tout le monde a envie de répondre au téléphone et de le regarder. Ils sont faits pour cela les téléphones. Il y a une solution qui est très simple : mettre le téléphone dans le coffre. On peut aussi utiliser des applications qui vont faire en sorte que l’on peut utiliser le téléphone avec le GPS, mais en revanche, les appels, les notifications et les messages ne fonctionneront pas. Si on ne le fait pas, on ne résistera pas" conclut Emmanuel Barbe.