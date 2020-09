Vaccin COVID : "il faudra se faire vacciner"

Les restos du coeur du département sont à la recherche de bénévoles. Son président Michel Flamé, détaille la situation et lance un appel. Vous pouvez contacter l'association au 02 47 47 03 78 ou par mail : ad37.siege@restosducoeur.org.

Le CHU de Tours, collaborateur d'une étude internationale coordonnée par l'OMS, l'organisation mondiale de la santé, sur un possible traitement des cas de COVID les plus graves. Un traitement avec des corticoïdes, déjà prescrits pour d'autres pathologies.

Réduire le risque de mortalité suite à des formes sévères de COVID, c'est un progrès non négligeable, explique le professeur Pierre-François Dequin, chef du service de médecine intensive-réanimation du CHU de Tours et collaborateur dans une unité de l'Inserm à Tours, un centre d'études des pathologies respiratoires.

Et sur le vaccin contre la COVID 19, où en est-t-on ? Pierre-François Dequin rappelle que développer un vaccin, ça prend du temps. Pas avant 2021, et encore, "c'est déjà un délai très court" estime-t-il. Une fois développé, il rappelle qu'il sera important d'aller se faire vacciner contre la COVID 19. Détails en podcast.