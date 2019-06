Les Français toujours plus vaccino-sceptiques. C'est le résultat inquiétant d'une étude menée sur 144 pays. La France arrive donc en tête du classement des pays qui font le moins confiance à cette procédure médicale. Marion Valence est médecin et travaille au centre de vaccination de Saint-Brieuc. Pour elle, une des explications à cette perte de confiance serait liée à la désinformation et aux polémiques sur ces médicaments.