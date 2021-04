Vaccination : Les centres de Nancy et Pont-à-Mousson accélerent

"On descend progressivement le seuil d'éligibilité de tranches d'âge à la vaccination, plus de 20% de la population de meurthe et moselle est vaccinée"



Le gouvernement veut accélérer la vaccination. Il a les yeux rivés sur le cap des 20 millions de vaccinés mi-mai. A cette date, les personnes obéses pourront aussi se faire vacciner, considérées comme personnes à risque. Les doses de vaccin pfizer arrivent en masse dans les centres de vaccination de Meurthe et Moselle. Les plus de 60 ans peuvent s'y faire vacciner. Les personnes de plus de 50 ans avec comorbidités aussi. Les pompiers du département gèrent les centres de Pont-à-Mousson et de Nancy Prouvé. Près de 2.000 doses par jour vont y être administrées. Entretien avec le Colonel Jérôme Petitpoisson, directeur départemental des pompiers de Meurthe et Moselle, et responsable de ces structures.



Pour les plus de 55 ans, il est toujours possible de se vacciner chez son medecin avec l'astrazeneca. Il comporte des risques trés minimes de thromboses, donc de caillots dans le sang. Cette semaine, le vaccin johnson&johnson va aussi commencer à être administré. La France dispose de 200.000 doses, qu'elle livre aux pharmaciens, médecins, et infirmiers libéraux. Il est plus pratique : une seule injection suffit pour être protégé.



A la mi-juin, l'objectif du gouvernement est d'avoir vacciné 30 millions de français.