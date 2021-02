Vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven reprend petit à petit sa vie de terrien

Le 28 janvier dernier, Yannick Bestaven remportait le 9ème Vendée Globe. Une semaine après son arrivée aux Sables d'Olonne, le skipper rochelais nous livre son état d'esprit. Et Christophe Guyony, directeur général de Maître CoQ, sponsor de Yannick Bestaven, racontera ensuite comment il a vécu la fin de la course, et la semaine qui a suivi.