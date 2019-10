Valtom : une campagne pour inciter au recyclage de nos meubles hors d'usage

Chaque habitant de notre département produit en moyenne 7 kg de déchets d'éléments d'ameublement par an. C'est 3300 tonnes de meubles hors d'usage qui sont collectés par le Valtom.

Que faire de cette vieille table basse qui a connue trop de soirée festives ? Ou encore de cette étagère remplie de vieilleries qu'on a enfin eu le courage de vider ? On s'est tous posé la question au moins une fois face à un vieux meuble.

Le Valtom, syndicat de valorisation des déchets du Puy-de-Dôme encourage à les déposer dans les bennes Eco-Mobilier. Il y en a une dans chacune des 36 déchetteries du département. Le mieux étant d'avoir préalablement démonté nos meubles, pour optimiser le remplissage des ces bennes.

Une démarche économique et écologique

Une démarche qui présente un double intérêt. Le premier c'est que c'est un geste écologique d'ampleur. En effet 94% de ces meubles sont recyclés ou valorisés.

L'autre intérêt est économique. Car on le sait moins, mais ce traitement des vieux meubles n'est plus pris en charge par les collectivités. Il est en réalité financé par l'éco participation, ce petit surplus qu'on paye quand on achète de nouveaux meuble. Il serait donc dommage de na pas en profiter.

Pour retrouver la liste des déchetteries équipée de bennes Eco-Mobilier rendez-vous sur Valtom63.fr