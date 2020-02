Vatican: un nouveau synode prévu pour 2022

"Querida Amazonia" a été publiée mercredi dernier, et déjà le pape convoque un nouveau synode des évêques. Le Vatican a annoncé cette décision samedi dernier après la première réunion du XVe conseil ordinaire du Secrétariat général du synode des évêques qui a eu lieu les 6 et 7 février.

Le dernier synode ordinaire s’était tenu en octobre 2018 sur le thème des jeunes, de la foi et du discernement vocationnel. Un an plus tard, en octobre 2019, le pape convoquait un synode spécial, c’est-à-dire concernant les évêques d’une région spécifique du monde, là c’était sur l’Amazonie. Le nouveau synode aura lieu à l’automne 2022. Mais pour l’instant, on a pas d’idée du sujet qui sera abordé.



Trois thèmes possibles pour ce futur synode

Ils ont été soumis au Vatican après une grande consultation des conférences épiscopales, des églises orientales catholiques, des Dicastères de la Curie romaine et les Supérieurs généraux des congrégations. Les sujets ont été présentés au pape qui fera le choix final. Pour ce futur synode, il y a un sujet qui pourrait se détacher. Le secrétariat général du synode des évêques a évoqué le sujet des migrants. Dans un message spécial, il parle de la "mission prophétique" de l’Église face aux drames liés aux migrations : "l'Église est appelée à offrir réconfort, consolation et accueil à tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Elle s'identifie aux pauvres, aux petits et aux étrangers, considérant comme faisant partie de sa mission prophétique l'engagement d'élever sa voix contre l'injustice, l'exploitation et la souffrance".

Un sujet important pour le pape François

Le pape doit d'ailleurs participer cette semaine à la rencontre "Méditerranée, frontière de paix" à Bari dans le sud de l’Italie. Un grand forum ecclésial qui rassemblera à partir de demain et jusqu’au 23 février une soixantaine d’évêques des pays du bord de la mer Méditerranée, pour chercher des solutions à la crise migratoire. C’est le pape François qui conclura la rencontre dimanche, il recevra les propositions des évêques sur la fraternité méditerranéenne.