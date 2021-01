Vélos et orientation jeunesse dans la matinale du 18 janvier

Au sommaire :

- Le vélo est plus que jamais dans l'air du temps. Lors de la première opération d'aide à l'achat de vélos proposée la Ville de Tours, à ses habitants entre le 12 octobre et le 31 décembre, plus de 1 400 vélos ont été achetés. La municipalité qui n'avait pas fixé de plafond sur l'enveloppe, fixée au départ à 50 000 € et vu le succès, s'est engagée finalement pour environ 319 000 euros.

- Choisir une formation pour un jeune est toujours un challenge. Et avec la crise les incertitudes sont encore plus grandes. Pour accueillir tous ces jeunes, le Bureau Information Jeunesse; BIJ, à Tours garde ses portes ouvertes.

En ce début d'année le BIJ maintient ses rendez-vous habituels : des informations collectives sont prévues sur la mobilité internationale le 27 janvier, les service civiques le 13 janvier ou encore le BAFA le 17 février. L'événement le plus attendu c'est le forum de l'orientation, en virtuel cette année, du mercredi 3 février au samedi 6 février .

Rendez-vous sur https://www.bij37.fr/