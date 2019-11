Vendredi 15 novembre 2019

Le Port de Pêche de Chef de Baie de La Rochelle fête ses 25 ans. Retour sur ce port de pêche, son bilan et ses activités.



La première grande exposition sur le Climat et l’Océan a été inaugurée samedi dernier à La Rochelle. Une expo qui mélange science et culture, partenaires publics et partenaires privés.



Rugby. Ouverture de la Champion’s Cup. Les rochelais joueront contre les anglais.