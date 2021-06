Vendredi 18 juin 21

Direction Saintes aujourd’hui. La campagne de restauration du vitrail du Temple protestant se poursuit. Point de la situation



Les "Prime Days", soldes avant l’heure organisées par Amazon, suscitent la colère des commerçants français qui dénoncent un manque d’équité entre l’entreprise américaine de vente en ligne et le commerce physique.



C’est ce soir que se joue la demi-finale du Top 14 à Lille. Les jaunes et noirs affrontent le Racing 92. Forces et faiblesses.