Vendredi 20 Nov

Le secteur de la vente à domicile tirerait son épingle du jeu de la crise sanitaire et économique actuelle. Exemple à La Rochelle avec la vente de produits cosmétiques.



C’est actuellement le mois sans tabac. Nombreux fumeurs tentent l’expérience malgré cette période de confinement. Une initiative saluée et encouragée par la coordinatrice de cet évènement de Nouvelle-Aquitaine.



Rugby. Le Top 14 se poursuit. Le Stade Rochelais affronte le Racing 92 au Stade Marcel de Flandre ce weekend. Forces et faiblesses des deux équipes.