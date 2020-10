Vendredi 23 Oct

Avec la crise sanitaire, les expatriés britanniques sont plus ou moins coincés sur notre sol charentais. Difficile de prendre l’avion par exemple. A l’Aéroport de La Rochelle, plus aucun vol international.



Une idée de sortie pour vos enfants pendant les vacances de la Toussaint. Et pourquoi pas profiter de la ferme pédagogique des Marronniers ?



Ce weekend, un match de rugby très attendu à La Rochelle. Le Derby Atlantique.