Vendredi 28 mai 21

A La Rochelle, le Château d’eau situé dans le quartier de Laleu a fait peau neuve. Il vient d’être remis en service.



Pour renforcer les liens entre les communautés juives et catholiques, l’archevêque de Bordeaux, Mgr James, a signé hier la déclaration pour la lutte contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme.



Rugby. Retour au Top 14. Les Rochelais jouent contre Pau. Mais après leur défaite européenne de la semaine dernière, quelles sont les incidences psychologiques pour nos jaunes et noirs sur ce prochain match ?