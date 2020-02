Vendredi 7 février 2020

Action Contre la Faim poursuit sa mobilisation dans le monde entier depuis plus de 35 ans. En Charente-Maritime, l’ONG a recruté sa nouvelle déléguée. Elle vient de prendre son poste. Focus sur Muriel TABARY-DUMAS.



Et puis Direction Matha. La commune est en fête, et plus particulièrement, son école de Musique qui va souffler ses 28 bougies.



Le Musée Ernest Cognac, sur l’Ile de Ré, ouvre ses portes aux enfants pendant toute la période des vacances scolaires.