"Venez, les bénis de mon Père" (Mt 25, 31-46)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,

et tous les anges avec lui,

alors il siégera sur son trône de gloire.

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;

il séparera les hommes les uns des autres,

comme le berger sépare les brebis des boucs :

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :

‘Venez, les bénis de mon Père,

recevez en héritage le Royaume

préparé pour vous depuis la fondation du monde.

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;

j’étais nu, et vous m’avez habillé ;

j’étais malade, et vous m’avez visité ;

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’

Alors les justes lui répondront :

‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...?

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?

tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?

tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?

tu étais nu, et nous t’avons habillé ?

tu étais malade ou en prison...

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’

Et le Roi leur répondra :

‘Amen, je vous le dis :

chaque fois que vous l’avez fait

à l’un de ces plus petits de mes frères,

c’est à moi que vous l’avez fait.’

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :

‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,

dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.

Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;

j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;

j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;

j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;

j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’

Alors ils répondront, eux aussi :

‘Seigneur, quand t’avons-nous vu

avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison,

sans nous mettre à ton service ?’

Il leur répondra :

‘Amen, je vous le dis :

chaque fois que vous ne l’avez pas fait

à l’un de ces plus petits,

c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel,

et les justes, à la vie éternelle. »

Source AELF



Méditation Pasteure Nicole Fabre

Samedi 2 novembre : Mt 25,31-46

31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire.32

Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis

des chèvres.33 Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche.34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez,

les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde.35 Car j’ai eu

faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ;36

nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus à moi.37 Alors les justes lui répondront :

Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ?38 Quand nous est-il arrivé

de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ?39 Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à

toi ?40 Et le roi leur répondra : En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes

frères, c’est à moi que vous l’avez fait !41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu

éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.42 Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif

et vous ne m’avez pas donné à boire ;

43 j’étais un étranger et vous ne m’avez pas recueilli ; nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; malade et en prison, et vous ne m’avez

pas visité.44 Alors eux aussi répondront : Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade

ou en prison, sans venir t’assister ? 45 Alors il leur répondra : En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l’avez pas fait

à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la

vie éternelle. »

On pourrait croire que cette parabole tourne nos yeux et nos oreilles vers ce qui nous arrivera après notre

mort. Qu’elle nous invite à engranger des bonnes actions. Ce serait la lire trop rapidement. C’est vrai, la

parabole nous projette dans un futur. Et ce futur nous inquiète peut-être. Mais c’est pour mieux dire la

force de ce que nous vivons aujourd’hui. Car la réponse de ceux qui sont bénis et de ceux qui sont écartés

commence exactement pareil, dans cette parabole : Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé,

assoiffé, nu, étranger, malade, en prison ? Quand ? Personne n’a vu les événements comme le roi les a

vus. Nous ne pouvons pas réaliser aujourd'hui le poids de nos actes. Mais le cœur de cette parabole est

peut-être ailleurs : Celui qui est roi, qui est là dans toute sa gloire, accompagné de tous les anges, celui-là

est celui qui dit : j’ai eu faim, j’ai eu soif, j’étais étranger, nu, malade, en prison.

Père, nous avons tant de mal à réaliser que ta gloire vient habiter nos larmes, nos échecs, nos solitudes les

plus abyssales, comme elle vient habiter celles et ceux qui nous entourent, dans nos rues, nos prisons, nos

hôpitaux. Que nous nous laissions bouleverser par qui tu es. Que notre regard en soit transformé.