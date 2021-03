Vers une amplification de la ZFE lyonnaise

La majorité écologiste présente lundi 15 mars une délibération au conseil métropolitain visant à étendre et amplifier la Zone à Faibles Emissions dans les années à venir. Un moyen de lutter contre la pollution, responsable de la mort prématurée de 48 000 personnes par an.

La concertation prévoit de discuter du périmètre, de l'échéancier, et des mesures d'accompagnement des professionnels. Mais dès 2022, les véhicules particuliers classés Crit'Air 5 et non classés n'auraient plus le droit de circuler dans le périmètre défini. La Métropole envisage également une sortie totale du diesel dans la ZFE à l'horizon 2026.