Vers une nouvelle constitution pour la Syrie ?

Après de longues négociations entre le pouvoir de Damas, l'opposition syrienne et les Nations-Unies, la mise en place de ce comité est salué comme un premier pas vers le règlement politique de la guerre qui a fait 370.000 mort en Syrie depuis depuis 2011. L'analyse de David Rigoulet-Roze, enseignant et chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS) et Rédacteur en chef de la revue Orients Stratégique.