Vert le jardin, l'association qui réunit les riverains en bas de chez eux

La ville de Brest et sa métropole compte près de 80 jardins partagés, ces espaces, souvent publiques, ou chacun peut venir jardiner, cultiver la terre, et surtout échanger avec ses voisins. A Brest, l'association Vert le Jardin en gère une vingtaine. Alors même si ce n'est pas nouveau, à la faveur des confinements et des restrictions de circulations, ces espaces ont la côte en ce moment. Les brestois aiment de retrouver en bas de chez eux.



Les détails avec Michel Campion, directeur de l'association Vert le Jardin