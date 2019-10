VIDEOS Municipales 2020 : quel bilan pour Bertrand Barraud à Issoire ?

Que retenir de la mandature de Bertrand Barraud à Issoire ? Le maire Les Républicains sortant était l'invité du Quart d'Heure Politique de RCF Puy-de-Dôme ce jeudi 3 octobre. L'élu est revenu sur les principaux dossiers engagés avec sa majorité depuis 2014.

L'urgence environnementale

Les rapports du Giec sont de plus en plus alarmants. Selon Bertrand Barraud, la ville d'Issoire n'a pas attendu pour réagir. Et de rappeler les gestes effectués lors de l'actuelle mandature.



« Le zéro phyto nous avons été parmi les premiers à le faire. C'est aussi la production d'énergies vertes avec le grand dossier de la réutilisation de la chaleur du four de l'usine Constellium »

« C'est aussi l'installation d'une centrale micro-électrique sur la Couze. Et puis l'utilisation de nos toits pour générer de l'électricité, notamment sur l'école de musique » égraine Bertrand Barraud.

La redynamisation du centre-ville

Depuis décembre 2018, Issoire fait partie des 222 villes moyennes retenues par le dispositif « Action Coeur de Ville » du gouvernement. Avec des aides financière en faveur du logement et du commerce. Plusieurs projets ont là aussi été lancés.



« Dans un premier temps il a fallu recenser les logements vacants, maintenant il faut inciter les propriétaires à faire des travaux. Mais c'était aussi aller plus loin en rachetant des logements avec des travaux pour pouvoir accueillir des jeunes »

« Mais aussi installer de nouveaux commerces. On était à 14% de vacances en 2014, aujourd'hui on est à 7% » poursuit le maire d'Issoire.

Le soutien à l'industrie

Le territoire Issoirien se trouve être un des grand pôles industriels du Puy-de-Dôme, notamment en matière aéronautique. Une industrie qui a du mal à recruter. La ville d'Issoire accompagne les entreprises pour accueillir de nouveaux talents.



« Notre rôle c'est d'être un facilitateur. Quand un cadre veut s'installer on l'aide à inscrire ses enfants à l'école, trouver un emploi pour les conjoints. Et ça c'est possible car nous sommes dans une ville de 15 000 habitants, on peut proposer du sur-mesure »

« Et puis c'est aussi proposer de nouvelles formation comme le CAP Chaudronnerie lancé il y a deux ans. Et un futur Master 2 Industrie 4.0 » souligne Bertrand Barraud.