Vieillissement de la population: pour Serge Guérin, "on a besoin d'un regard bienveillant sur l'âge"

Nous sommes à la veille du cinquantième jour de confinement. Une période qui nous a fait apprendre beaucoup de chose sur notre société, sur la manière dont on traite nos personnes âgées, et sur le concept d'intergénération. Une crise qui révèle à la fois du bon et du mauvais quant au traitement des personnes âgées. "Il y avait la conscience qu'il fallait être attentif et protéger les plus âgés. Il y a une responsabilité singulière pour ces personnes-là" explique Serge Guérin, sociologue, spécialiste des personnes âgées, initiateur des Etats généraux intergénérationnels.



"On ne peut pas inventer de lois sans les personnes âgées"

Près de la moitié des victimes du coronavirus étaient des personnes vivants en Ehpad. Des structures qui font l'objet de vives critiques. "Ce sont a priori les personnes les plus fragiles pour le Covid. Les personnes les plus fragiles sont en Ehpad. J'ai très peur qu'à la sortie de la crise, on apprenne que beaucoup de personnes seules se soient éteintes sans personne" lance le sociologue, ajoutant que le problème ne vient pas forcément des structures, mais qu'il est à mettre sur la malchance, et pas tant sur la négligence.

Avec deux autres personnes spécialisées dans le vieillissement de la population, Serge Guérin a lancé les Etats généraux intergénérationnels. Pour lui, "on ne peut pas inventer de lois sans les personnes âgées, et sans prendre en compte tous les dysfonctionnements que l'on a vu durant cette période de crise, comme les problèmes d'organisation au niveau des pouvoirs publics".



"Nous sommes des êtres sociaux quel que soit notre âge"

Pour ce dernier, il n'était pas tenable de pouvoir imposer aux personnes âgées de ne pas sortir de chez elles. "Vous auriez pris cette décision pour une couleur de peau, vous auriez appelé ça de l'apartheid. C'est la même chose. On sait que les personnes âgées sont les plus à risques. Il fallait plutôt travailler sur la responsabilité des personnes, en permettant aux personnes de prendre leur décision. Nous sommes des êtres sociaux quel que soit notre âge" lance-t-il.

"On a besoin d'un regard bienveillant sur l'âge, d'écouter les plus âgées, que le personnel soit plus valorisé, mieux payé et plus nombreux. Il y a dans ce secteur-là des gisements d'emploi incroyables, mais aussi des gisements de valeur" conclut le sociologue, qui espère que l'on arrivera à tirer les bonnes leçons de cette crise sanitaire.