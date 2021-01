Villeurbanne, future capitale culturelle française ?

C'est la première édition de ce label, destiné aux villes de 20 000 à 200 000 habitants. 29 se sont portées candidates en France, dont, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Annecy, Montélimar... ou Villeurbanne.

Un million d'euros permettra à la lauréate de mener à bien divers projets répondant à plusieurs critères : innovation et transmission artistique et culturelle, participation des habitants, solidarité territoriale, rayonnement et coopération internationale... Villeurbanne, elle, met l'accent sur la jeunesse. Un projet que nous présente l'adjoint à la culture, Stéphane Frioux.