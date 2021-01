Vincent Gallière: "Le but est de créer un lieu de mixité sociale et d'usages"

Le consulat du Puy-en-Velay prépare sa mue. Un projet de réhabilitation du foyer actuel et des bâtiments voisins est en cours d'élaboration. Au total 1400 m2 habitables sont à aménager et à conserver. Le but : dynamiser la ville haute grâce aux jeunes. Vincent Gallière, directeur de l'association "Foyer du consulat" est l'invité de RCF.