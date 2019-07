Vincent Maître : "Les relations franco-genevoises ne sont pas la priorité de Berne"

Vincent Maître en a assez ! Le Grand Genève se doit d'être suffisamment fort pour peser face à Berne en Suisse, mais aussi Paris en France. "La France a un pouvoir centralisé à Paris, et la Suisse a un pouvoir confédéral, globalement discuté à Berne" constate le député genevois.

Le grand genève doit reprendre sa place

Pour lui, les questions qui concernent le Grand Genève doivent cesser d'être débattues exclusivement entre Paris et Berne. C'est au Parlement Genevois que ces questions doivent être débattues. Pour apporter "les réponses les plus adaptées possibles" selon Vincent Maître. Et des réponses sur le "développement économique, la santé, l'éducation, la sécurité" détaille-t-il.

une euro-région à la strasbourgeoise ?

Avec ses 2 collègues parlementaires du Parti Démocrate-Chrétien, il souhaite profiter de la signature du traité d'Aix-La-Chapelle en janvier dernier pour faire du Grand Genève une place forte dans la coopération transfrontalière. C'est "un mécanisme facilitateur" indique le parlementaire. Une coopération "dans le respect de la souveraineté des états" explique-t-il. En qualité d'élu, Vincent Maître constate que "les relations franco-genevoises ne figurent pas en tête d'agenda du gouvernement suisse". Avec cette eurorégion, le Grand Genève pourrait peser davantage dans le jeu des négociations.

Une proposition inscrite sur l'agenda

Une résolution qui doit encore franchir quelques étapes, avant d'être ratifiée. "Ca ne se fera pas pour la semaine prochaine" prévient Vincent Maître. Une motion qui aurait de grandes chances d'être approuvée, mais pas avant 2020.