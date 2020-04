Violences conjugales : SOS Femmes lance une ligne d'écoute en Maine-et-Loire

Difficile d’échapper à son conjoint violent quand on est confinés ensemble. Les signalements de violences conjugales ont augmenté de plus de 30 % en une semaine en France. En Maine-et-Loire, l’association SOS Femmes accompagne les victimes et les héberge en cas d'urgence. "Pour le moment, on ne fait pas plus de mises à l'abri que d'habitude, constate Juliette Le Taillanter, cheffe de service d'SOS Femmes, mais on sait qu'il va y avoir une demande de plus en plus forte." L'association vient de lancer une ligne d’écoute téléphonique au 06 71 70 95 68.