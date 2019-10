Virginie Bernard - Gazelles and Men Rally 2019

Le Gazelles and men Rally, c’est 1000km de hors-pistes, à travers le Maroc en 6 jours.



Et parmi les 40 équipages prenant le départ le 1er novembre, aux cotés de son compagnon dromois Yves Marsanne, il y a une côte-d’orienne, Virginie Bernard plus précisément venue de Villy le Brulé.



Sur la route qui la mène au Maroc, Virginie Bernard a passé quelques minutes en notre compagnie.