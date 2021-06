Virginie Broncy, fondatrice du Potager d’à côté

L’initiative est portée par le Potager d’à côté qui cherche à faciliter, de manière générale, l’accès aux légumes et fruits locaux et de saison. Cette plateforme met en lien des particuliers ou des producteurs et des acheteurs. Cet été, le Potager d’à côté va accompagner des élèves de l’Ecole de la 2ème chance d’Angoulême pour des cueillettes dans les jardins de particuliers qui ont simplement à se faire connaître...