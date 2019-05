Vis ma vie d'eurodéputé

Dans moins de dix jours, le 26 Mai, les Français sont appelés aux urnes pour élire les députés qui siègeront au Parlement européen. Un scrutin qui ne passionne pas les foules notamment parce que l’on méconnaît le rôle des députés européens. Justement en quoi consiste leur mission ?

751 députés ont pris place dans le parlement européen il y a 5 ans, le 25 mai 2014. Mais à quoi ressemble le quotidien d’un eurodéputé ? C’est ce qu’à voulu savoir Jordan Muzyczka de RCF Alsace. Il a suivi Marie Christine Vergiat qui connaît parfaitement les rouages du Parlement de Strasbourg où elle vient de siéger 10 ans. Députée pour la gauche unitaire en europe et pour la gauche verte nordique elle a été élue pour la première fois en 2009… Aujourd’hui, elle décidé de ne pas se représenter pour un troisième mandat…

Un mot pour terminer de la rémunération des députés européens : Ils touchent un salaire de 6 825 euros net par mois. A cela il faut ajouter une indemnité de 320 euros par jour de présence. Ils disposent également de 4 513 euros par mois pour couvrir leurs « frais généraux » en plus des voyages pris en charge, et de 24 943 euros par mois pour employer des assistants parlementaires. C’est deux fois et demie l’enveloppe d’un député de l’Assemblée nationale.