Visites de fermes, comme à Ambillou chez Fabien Languille

Ce week-end, vous pourrez visiter des fermes partout dans la région avec l'évènement De Ferme en Ferme. L'idée : faire découvrir le savoir-faire des fermes engagées dans l'agriculture durable.

Une trentaine de fermes ouvrent leur portes, comme celle de Fabien Languille, maraîcher bio à la Plaine à Ambillou, à l'ouest de Tours. Fabien Languille et son associé ont créé leur ferme en 2017 sur près de 2 hectares, avec une vente de la production sur place, en AMAP et via un marché à la ferme.

De ferme en ferme c'est samedi 26 septembre de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Les visites sont gratuites. Une carte et toutes les informations sont disponibles sur la page facebook et sur ce site : https://www.defermeenferme.com/departement-37-indre-et-loire

Et en Touraine, les chrétiens engagés en politique proposent aux nouveaux élus de se retrouver ce samedi 26 septembre pour échanger sur leurs valeurs chrétiennes et leur engagement politique. Ils invitent les nouveaux élus pour se présenter, échanger et pourquoi pas ensuite rejoindre l'association. Didier Koenig, president du CEP 37 dans ce journal.

Et une collecte de sang organisée cet après-midi, le vendredi 25 septembre de 12h30 à 18h30 à la salle des Fêtes de l'hôtel de Ville de Tours. Petit plus : les donneurs pourront déguster des collations préparées par des grands noms de la gastronomie tourangelle.