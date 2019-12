Le 8 décembre l’Eglise Catholique célèbre le fait que la Vierge Marie a été dès le premier instant de sa conception, préservée intacte du péché. C’est un dogme, c’est à dire une vérité de foi qui a été solennellement proclamée par le Pape Pie IX, le 8 décembre 1854, dans la Bulle « Ineffabilis Deus » dans laquelle il est écrit que la vierge Marie a reçu : « une grâce et une faveur singulière du Dieu tout puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre humain. ». Elle était immaculée, pour accueillir en son sein le fils de Dieu.

Les traditions sont nombreuses pour célébrer l’immaculée conception en particulier à Lyon avec la fête des lumières

A Lyon le culte de la vierge Marie le 8 décembre date du Moyen-Age. En 1643, le sud de la France est touché par la peste. Les lyonnais font alors le vœu de rendre hommage chaque année à la Vierge si l'épidémie de peste cesse. L'épidémie s’arrête, et depuis, les lyonnais rendent hommage à la Vierge, chaque année. Au début la fête avait lieu le 8 septembre, le jour de la célébration de la nativité de la Vierge Marie…

Quel est l'origine de la fête des lumières célébrée le 8 décembre ?

Le 8 septembre 1852, à la chapelle de Fourvière, devait être inaugurée une nouvelle statue de la Vierge. En raison du mauvais temps, la cérémonie est annulée et reportée au 8 décembre. Ce jour-là des pluies diluviennes s’abattent encore sur la ville, la Saône est en crue. Finalement le temps se dégage et les Lyonnais mettent spontanément des bougies, qu’ils avaient préparées pour la procession mariale, sur leurs fenêtres. Puis toute la population se retrouve dans la rue pour chanter des cantiques à la vierge et crier : « Vive Marie ! »…