Vivre le carême en famille dans l’esprit de Laudato si

L’encyclique du pape Laudato Si sur l'écologie intégrale est une feuille de route pour permettre aux familles, pendant six semaines de vivre un temps de prière, de partage, une conversion intérieure au soin de la Création. "L’objectif premier c’est de donner aux familles une occasion de s’arrêter, de cultiver le soin de cette petite église domestique qu’est la famille. Cette proposition c’est d’abord une occasion de prier en famille", explique Véronique Gresset, chargée de la pastorale familiale pour les Jésuites.

Laudato Si, un outil pour petits et grands

Au fil des semaines, grâce à une série de podcasts et des livrets, parents et enfants sont invités à convertir leur regard, s’interroger sur le rapport au temps, écouter le cri des pauvres et de la terre, goûter la sobriété, partager et contempler Dieu à l'œuvre du monde. Une progression vers Pâques balisée par Laudato Si, un outil pour petits et grands. "Laudato si c’est vraiment un support qui est adapté pour les petits et les grands parce que je trouve que le pape François a une façon très directe de s’adresser aux personnes. Si on prend au sérieux l’appel à l’encyclique Laudato Si, elle engage notre relation au monde et à Dieu. L’enjeu c’est de prendre conscience que tout est lié", analyse Véronique Gresset.

Pour compléter ce parcours, les familles sont invitées à construire semaine après semaine un petit jardin de carême. Pour en savoir plus rendez-vous sur leur site.