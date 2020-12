Vivre un avent missionnaire

Derrière chaque fenêtre de ce calendrier de l’Avent numérique se cache la vie d’un jeune témoin du Christ. Sainte Agnès de Rome, Saint Dominique Savio, Sainte Jeanne d’Arc ou plus récemment Carlo Acutis du nom ce jeune garçon mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante. Surnommé le "geek de Dieu", il a été béatifié le 10 octobre dernier à Assise, en Italie.

Ce sont des visages, des vies inspirantes pour interpeller les jeunes. "On envoie un mail quotidien et on présente la vie de ce jeune saint et c’est accompagné par une prière qui a pour objectif la conversion personnelle du jeune internaute et l’évangélisation du monde", explique Monseigneur Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes, et directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires.

2000 jeunes se sont déjà inscrits sur le site pour prier et découvrir la vie de ces jeunes saints en ce temps de l’Avent. Un Avent sous le signe cette année du confinement. Une invitation à se rapprocher du Christ en s’appuyant sur la vie, la spiritualité de figures missionnaires comme celle de Charles de Foucauld, bientôt canonisé. "Charles de Foucauld a quitté son métier d’officier. Il vit une conversion et il va en Algérie où il va vivre une vie contemplative extraordinaire", raconte Mgr Collomb.

De Charles de Foucauld aux saints de l’Enfance missionnaire, autant de sources d’inspiration pour avancer vers Noël. Pour en savoir plus rendez vous sur leur site.