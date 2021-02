Vivre une Saint Valentin "vraiment autrement" à la maison

Vivre la Saint Valentin "vraiment autrement". C’est ce que propose la mission CANA de la Communauté du Chemin Neuf. À vous de composer le cocktail de cette soirée à deux pour qu’elle soit romantique, fun ou plus spirituelle. Recettes de cuisine, idées déco, thèmes de partage, jeux et même playlist musicale ! Une Saint Valentin à la carte où chaque couple peut choisir en ligne ses ingrédients.

Prendre soin de son couple

À 20h45, tous les couples inscrits sont invités à se connecter pour écouter un témoignage sur la gratitude et l’émerveillement dans le couple. Cette soirée s'adresse à tous les couples, mariés ou non, proches ou loin de la foi. "C’est surtout une soirée qui s’adresse à tous les amoureux, quand on est heureux de vivre sa vie de couple. Il s’agit avant tout de vivre un temps pour prendre soin de son couple et de sa relation", explique Guillaume Haudebourg, responsable de la mission pour la France.

Pour en savoir plus sur cette soirée originale et recevoir les différentes ressources pour préparer votre St Valentin vraiment autrement, rendez-vous sur leur site.