"Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les ..." (Jn 15, 12-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Mon commandement, le voici :

Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis

si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs,

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;

je vous appelle mes amis,

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,

je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,

c’est moi qui vous ai choisis et établis

afin que vous alliez,

que vous portiez du fruit,

et que votre fruit demeure.

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Voici ce que je vous commande :

c’est de vous aimer les uns les autres. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

Une des différences entre l'amour et l'amitié, écrit le philosophe André Conte-Sponville, c'est que l'amitié est toujours réciproque. On peut aimer son ennemi, on ne peut pas, s'il ne le souhaite pas, être son ami. Il y a dans l'amitié quelque chose de l'ordre de la réciprocité et donc quelque chose qui ressemble à une alliance entre des personnes à égalité l'une face à l'autre.

"Vous êtes mes amis", dit Jésus à ses disciples. Et lui-même se déclare du coup leur ami.

Or, dans le même temps Jésus commande. Il est pour les disciples un maître spirituel, un enseignant. Mais un maître qui demande à ses disciples, à tous ses disciples— nous y compris — de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés.

Mais je note au passage qu'il ne nous demande pas d'être amis les uns avec les autres. Car l'amitié est par définition réciproque et c'est au-delà de toute réciprocité qu'il nous demandé de nous aimer les uns les autres.

Si tu aimes le Christ, tu peux être son ami car lui t'aime au point de donner sa vie pour toi et toi tu aimeras tes sœurs et frères sans rien attendre d'eux car l'amour du Christ te suffira. C'est ainsi que jusque dans l'Église nous aimerons, s'ils existent, nos ennemis.

Seigneur j'ai peut-être dans ton Église des ennemis dont je sais que tu as voulu faire tes amis. Apprends-moi à les aimer, si ce n'est comme toi tu as aimé, tout au moins parce que toi, tu les aimes.

Amen