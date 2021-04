"Voici ce que je vous commande : c'est de vous aimer les uns..." (Jn 15, 12-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Mon commandement, le voici :

Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis

si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs,

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;

je vous appelle mes amis,

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,

je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,

c’est moi qui vous ai choisis et établis

afin que vous alliez,

que vous portiez du fruit,

et que votre fruit demeure.

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Voici ce que je vous commande :

c’est de vous aimer les uns les autres. »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Prolongeant l’image de la vigne, Jésus a choisi les Douze pour qu’ils portent du fruit. Les Douze, et pas seulement les Douze. Ces paroles s’adressent également à tous ceux qui essaient d’être disciples du Christ. De quels atouts disposons-nous pour avoir cette fécondité ?

L’amour que Jésus nous porte et qu’il nous a manifesté en nous faisant le don de sa vie, l’amour totalement désintéressé, l’amour-agapè, débouche sur une autre forme d’amour, l’amour d’amitié. Jésus désire qu’existe une réelle amitié entre lui et nous. A la générosité désintéressée s’ajoute une dimension affective. Un ami, c’est quelqu’un avec qui on aime passer du temps pour qu’une intimité durable s’établisse. N’hésitons donc pas à prendre du temps sur nos journées, en fréquentant la Bible et en restant en prière, pour mieux le connaître.

Parfois nous sommes déçus, parce que cet ami ne nous donne pas ce que nous attendons de lui. L’ennui envahit nos temps de prière. Ou encore nous adressons des demandes sans être exaucés, alors que Jésus a dit une parole que nous ont retransmise Matthieu et Luc : « Demandez, on vous donnera » (Mt 7,7 ; Lc 11,9). Mais Jean apporte une précision utile : « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Pour être exaucées, nos demandes doivent être fidèles à la volonté de Jésus. Si nous demandons n’importe quoi, qui nous dispenserait de travailler ou de faire des efforts, il y a peu de chance que nous soyons exaucés.

Nous pouvons alors faire nôtre cette parole que le père Aimé Duval chantait à Jésus dans les années cinquante : « Seigneur, mon ami, tu m’as pris par la main, j’irai avec toi sans effroi jusqu’au bout du chemin. »